Manchester City poolkaitsja: Liverpool on praegu tugevam kui eelmisel hooajal

"Nad ostsid suvel mõned mängijad juurde," sõnas Silva. "Ma usun, et Liverpool on nüüd tugevam meeskond, nagu ka tulemused näitavad. Nad on võitnud senise hooaja jooksul Premier League'is kõik kohtumised peale ühe."

"Liverpool mängib agresiivselt. Me võitsime neid eelmisel hooajal kodus, kuid Anfieldil (Liverpooli kodustaadion -toim) ei suutnud me nende vastu nii hästi mängida."

Liverpool ja Manchester City kohtuvad Premier League'is omavahel pühapäeval. "Loodame, et suudame Liverpooli kaotusteta seeria lõpetada," lisas Silva.

Liverpool ja City kohtusid eelmisel hooajal omavahel neljal korral. Kolm võitu sai Liverpool, üks võit kuulus Cityle.