Manchester City peatreener tegi üllatava avalduse

Sel nädalal jalgpalli Meistrite liigast välja langenud Manchester City peatreener Pep Guardiola teatas, et vaatamata 13-punktilisele edule pole nende Inglismaa meistritiitli võit veel sugugi kindel.

Täna õhtul võõrsil Tottenham Hotspuriga kohtuv City edestab kuus vooru enne hooaja lõppu Manchester Unitedit 13 punktiga, kuid Guardiola kardab, et nende ainus reaalne ohustaja võtab allesjäänud mängudega maksimaalsed 18 punkti.

"Jalgpallis võib kõike juhtuda," teatas Guardiola mängueelsel pressikonverentsil. "Oleme kaotanud kolm viimast mängu ja peame tõsiselt keskenduma, et meistritiitel siiski võita."

Ühtlasi kiitis hispaanlane suurepärases hoos Manchester Unitedit, kes võõrustab homme tabeli viimast West Bromwichi.

"Ma arvan, et United võib teenida väga palju punkte - nad on väga heas vormis ja neil on parimad mängumehed. Nad on võimelised võitma kõik kuus viimast mängu. Jah, me veel kontrollime olukorda, kuid meie kaotusteseeria peab kohe lõppema," lisas Guardiola.