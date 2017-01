Manchester City jalgpalliklubi viis lõpule 32 miljoni euro suuruse tehingu, tuues endale Brasiilia klubi Palmeirase ridadest 19-aastase ründaja Gabriel Jesuse.

Üleminekusummas leppisid kaks klubi kokku tegelikult juba augustikuus, mil Gabriel oli end laiemale maailmale tutvustanud eduka esinemisega Rio de Janeiro olümpiamängudel.

Brasiilia A-koondiseski kuus mängu kirja saanud ja neli väravat löönud Gabriel võib Premier League'i debüüdi teha juba laupäeval, kui City võõrustab Tottenhami.

"Ma tahan võita tiitleid ning Manchester City on klubi, kes on harjunud võitma. Nad võitlevad igas sarjas tiitli peale ja see oli kõige olulisem faktor, muidugi mängis rolli ka Pep Guardiola ja kogu nimekas meeskond," ütles Gabriel klubi kodulehele.