Manchester City jalgpalliklubi juhtkond on väga huvitatud noore Itaalia väravavahi Gianluigi Donnarumma soetamisest, kirjutab Football Italia.

Kohe sedavõrd huvitatud, et 18-aastase AC Milani väravavahi eest ollakse nõus välja käima kõigi aegade rekordiline üleminekusumma. Väljaande teada on City nõus mängu panema kuni 150 miljonit eurot.

Siinkohal tasub meelde tuletada, et rekordiline üleminek on 105 miljonit eurot, kui Paul Pogba liikus eelmisel suvel Torino Juventusest Manchester Unitedisse.

Vaatamata oma noorusele on Donnarumma pidanud juba kaks kohtumist Itaalia A-koondises, Milani eest debüteeris ta Serie A-s 2015. aastal. Donnarumma on Milani enda kasvandik ja tema praegune leping kehtib 2018. aastani.

Inglismaa kõrgliigas kolmandat kohta hoidva City väravasuul seisavad sel hooajal 35-aastane argentiinlane Willi Caballero ja 33-aastane Tšiili puurilukk Claudio Bravo.