Manchester City omanikud ostsid juba seitsmenda jalgpalliklubi

City Football Group on ka USA klubi New York FC ja Austraalia tiimi Melbourne City FC enamusomanikuks. Lisaks on City omanikel osalus veel kolmes meeskonnas - jaapanlaste Yokohama F. Marinosis, Uruguay klubis Club Atletico Torque ja hispaanlaste La Liga klubis Girona FC-s.

"Me usume väga tugevalt Hiina jalgpalli arendusse," põhjendas Manchester City Football Groupi tegevjuht Ferran Soriano kolmanda liiga klubi ostmist, vahendab BBC Sport. "Me seome end Sichuan Jiuniuga pikaajaliselt ning tahame arendada lisaks sellele klubile ka Hiina noori jalgpallureid."