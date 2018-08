Manchester City jalgpallitäht lõpetas koondisekarjääri

32-aastane Silva esindas koondist 12 aastat ning tuli rahvusmeeskonnaga maailmameistriks ja kahel korral Euroopa meistriks. 125 mänguga kogunes tema arvele 35 väravat.

"Kahtlemata oli see minu karjääri kõige raskem otsus," tunnistas Silva sotsiaalmeedias. "Sellele eelnes mitmeid nädalaid arutlemist ja kalkuleerimist. Olen koondisele väga tänulik, sest nad andsid mulle võimaluse mängijana areneda ja kasvada. Tahan tänada kõiki, kes on mind nende aastate jooksul toetanud ja abistanud."

Silva on juba teine hispaanlane, kes tänavuse MM-finaalturniiri järel koondisega hüvasti jätnud. Mõned päevad tagasi teatas loobumisotsusest keskkaitsja Gerard Pique.

👏 Congratulations @21LVA on being a part of an 🇪🇸@SeFutbol era that will go down in history! 🏆



125 caps, 35 goals, you retire from the national team a Roja legend. pic.twitter.com/iqZrK0qhA9