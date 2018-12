Manchester City imeline seeria sai otsa, võõrsil jäädi alla Londoni Chelseale

Chelsea asus juhtima kohtumise 45. minutil, kui värava sai kirja töökas keskväljamees N'Golo Kante. Teisel poolajal lisas kodumeeskond teise värava ning taaskord oli täpne kaitsva suunitlusega mängumees – väravavõrku sahistas keskkaitsja David Luiz.

Manchester City jaoks oli see sel hooajal Premier League'is esimeseks kaotuseks. Eelneva 15 matšiga oli neil kirjas 13 võitu ja kaks viiki.

16. vooru järel tõusis nüüd Premier League'i liidriks FC Liverpool, kellel on koos 42 punkti. Manchester City on 41 silmaga teine.

Kolmas on Chelsea 34 silmaga ja viies Londoni Arsenal samuti 34 punktiga. Ühe mängu vähem pidanud Tottenham on 33-ga viies. Manchester United on samal ajal kerkinud 26 punktiga kuuendaks.