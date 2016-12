Premier League'i teise jõulupüha mängudepäeva lõpetas võidukalt Manchester City, kes alistas võõrsil tulemusega 3:0 tabeli punase laterna Hull City.

Manchesteri meestel kulus koguni 72 minutit, et skoor avada - just siis realiseeris penalti Yaya Toure, kes on nüüd teisel jõulupühal skoori teinud kolmel järjestikusel aastal. Lõppskoori vormistasid Kelechi Iheanacho tabamus ning Curtis Daviese omavärav.

Tabelis tõusis City võiduga mööda Ragnar Klavani koduklubist Liverpoolist, kuid Liverpooli käimasoleva vooru kohtumine leiab aset teisipäeva õhtul.