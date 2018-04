Manchester City alistas Tottenhami ja jõudis tiitlivõidu lävele

Meistrite liiga veerandfinaalis Liverpoolile alla jäänud Manchester City jalgpallimeeskond jõudis kukesammu kaugusele Premier league´i võidutrofeest.

Liigahooaja 33. mängus alistas City võõrsil 3:1 Tottenham Hotspuri ning nende edu lähima rivaali Manchester Unitedi ees kasvas 16 punkti peale. Unitedil on veel pidamata kuus kohtumist ehk teoreetiliselt on neil võimalik juurde saada 18 punkti.

Kui aga satub sekka mõni vääratus, näiteks juba homme West Bromwich Albioni vastu, võib linnarivaali võidupidu alata.

Tottenhami vastu tegid Cityl skoori Gabriel Jesus (22. minut), Ilkay Gündogan penaltist (25. minut) ja Raheem Sterling (72. minut).

Tottenham hoiab Liverpooli järel neljandat kohta. Punkte meeskondadel 67 ja 70, aga Londoni klubi on üks mäng vähem peetud.