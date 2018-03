Manchester City alistas Chelsea ning kindlustas hegemooniat veelgi

Inglismaa jalgpalli Premier League'is sai järjekordse võidu kirja Manchester City, kes alistas Chelsea 1:0.

Küllaltki kinnises ja võimalustevaeses, isegi igavas kohtumises sai City jaoks otsustavaks Bernardo Silva tabamus teise poolaja avaminutil.

29 vooru järel on City edu hetkel teist kohta hoidva Liverpooli ees koguni 18 punkti, ent Manchester Unitedil on veel selle vooru kohtumine ees. Viimasest viiest liigamängust lausa neli kaotanud Chelsea on langenud koguni viiendaks ning jääb neljandal real olevast Tottenhamist maha juba viie silmaga.

Tabeliseis: