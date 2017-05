Mainekas vutiportaal valis Klavani Premier League'i parimate vahetusmeeste sekka

Inglismaa jalgpalliportaal Football365 koostas hooaja lõpu eel Premier League'i parimatest vahetusmängijatest sümboolse koosseisu, kuhu kuulub ka Eesti koondise kapten ja Liverpooli keskkaitsja Ragnar Klavan.

Nimekirjas on mängijad, kes on kuulunud meeskonna algkoosseisu vähem kui pooltes kogu liiga kohtumistes ning neid ei ole vaevanud mingi tõsisem vigastus, vahendab Soccernet.ee. Klavanil on tänase seisuga kirjas 20 mängu, neist viiel korral on ta sekkunud vahetusest ehk algrivistuses on ta platsile jooksnud 15 korda.

Klavan paigutati keskkaitssesse koos Londoni Arsenali 21-aastase talendi Rob Holdinguga. Vasak- ja paremkaitses on välja toodud vastavalt Matteo Darmian ja Kieran Trippier.

Portaal kirjutas Klavani kohta, et ta ei saa olema kunagi Liverpooli esimene valik keskkaitsesse, kuid on teinud häid esitusi ning väärib kohta tiimi varumeeste pingil.

Premier League'i parimad vahetusmehed Football365 hinnangul:

Sergio Romero (Manchester United), Kieran Trippier (Tottenham), Rob Holding (Arsenal), Ragnar Klavan (Liverpool), Matteo Darmian (Manchester United), Michael Carrick (Manchester United), Cesc Fabregas (Chelsea), Anthony Martial (Manchester United), Willian (Chelsea), Olivier Giroud (Arsenal) ja Marcus Rashford (Manchester United).