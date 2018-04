Madridi Real tahab suvel Eden Hazardi, kuid seda ainult Gareth Bale'i müümise korral

Hispaania ja Inglismaa meedia kirjutavad, et Madridi Reali peatreener Zinedine Zidane tahab suvel meeskonda tuua Londoni Chelsea ässa Eden Hazardi.

Hazardi Reali siirdumine sõltub aga mitmest asjaolust. Esiteks peab Zidane ka tuleval hooajal meeskonda juhendama. Teiseks peab Chelsea tulema belglase hinna osas alla. Hazardi eest tahetakse väidetavalt saada 100 miljonit eurot, kuid Real ei ole valmis 27-aastase ääreründaja eest nii palju maksma.

Väga oluline roll on kõiges selles täita ka 28-aastasel Reali mängumehel Gareth Bale'il. Hazard ostetakse Reali poolt väidetavalt ainult Bale'i müümise korral.

Bale on Realis aga rahulolematu, kuna viimasel ajal on tal tulnud leppida vahetusmängija rolliga ning viimase aja sündmused viitavad sellele, et ka hooaja viimastes mängudes ja seejuures tähtsates Meistrite liiga matšides tuleb tal leppida vahetusmängija rolliga.