Madridi Real sihib kahte Tottenhami võtmemängijat, mängu sekkub ka FC Barcelona

Tottenhami jalgpalliklubi 24-aastane väravakütt Harry Kane ning 21-aastane poolkaitsja Dele Alli on viimastel hooaegadel tõusnud ala tõeliste tipptegijate sekka ning niimoodi on kerkitud ka teiste suurklubide huviorbiiti. Inglastest ollakse eriti huvitatud Hispaanias.

Reali tegemistega hästi kursis olev ajaleht Marca kirjutab, et Madridi klubi soovib meeskonda tuua nii Alli kui ka Kane'i.

Reali president Florentino Perez ei ole väidetavalt endiselt üle saanud sel suvel juhtunust, kui jäädi ilma AS Monacos pallinud 18-aastasest ründeässast Kylian Mbappest. Mbappe liikus mäletatavasti laenulepingu alusel PSG ridadesse. Seetõttu on Perez nüüd võtnud korraga sihikule mitu tippmängijat.

Ajaleht Sport kirjutab, et FC Barcelona jahib endiselt FC Liverpooli mängumeest Philippe Coutinhot, kuid ka nemad on silma peale pannud Allile. Väidetavalt oleks Alli nende jaoks varuvariant.

Nii Marca kui ka Sport märgivad, et Tottenham teeb kõik endast oleneva, et kaks tippmeest endale hoida, kuid Hispaania hiidudel on rahakotid puuga seljas ning suurteks kulutusteks ollakse valmis.