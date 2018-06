Madridi Real ostab uue peatreeneri Inglismaalt 48 miljoni euro eest?

Madridi Reali jalgpalliklubi soovib ametist lahkunud Zinedine Zidane`i asemele palgata Tottenhami peatreeneri Mauricio Pochettino, kuid Põhja-Londoni klubi küsib argentiinlase ülemineku eest koguni 42 miljonit naela (48 miljonit eurot).

Pochettino sõlmis Tottenhamiga uue lepingu alles eelmisel nädalal. Viie aasta pikkune kontraht toob talle sisse 8,5 miljonit naela iga hooaja eest, kirjutab ajaleht The Times.

Uues lepingus treeneri väljaostusummat ei fikseeritud, kuid Tottenhami tegevjuht Daniel Levy on Realile teada andnud, et neil tuleb argentiinlase palkamiseks tasuda 42 miljonit naela.

Real on huvitatud just Pochettino teenetest, sest endine Argentina koondise keskkaitsja on Tottenhamis üles ehitanud noore ja eduka meeskonna.

Pochettino tõusis Tottenhami juhendajaks 2014. aastal ning juhtis klubi tänavu Premier League`is kolmandale kohale.