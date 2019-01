Madridi Atletico võtab Chelsea ründaja laenule

Atletico on jõudnud Chelsea`ga kokkuleppele, et võtab Morata pooleks aastaks laenule ja maksab selle eest kolm miljonit eurot. Seejuures on Madridi klubil lepingu kohaselt õigus hooaja lõpus Hispaania koondislane 40 miljoni euro eest endale osta.

Hetkel on aga veel selgusetu, kes hakkab laenulepingu ajal Moratale palka maksma. Hispaanlased loodavad, et neil tuleb ründaja 120 000 euro suurusest nädalapalgast tasuda vaid 50% ning ülejäänud summa tuleb Chelsea eelarvest.

26-aastane Morata on löönud tänavu Premier League`is 16 mänguga kokku viis väravat.

Chelsea jahib hetkel omakorda Torino Juventuse argentiinlast Gonzalo Higuaíni, kes soovitakse samuti laenule võtta.