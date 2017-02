Eelmisel kalendriaastal nii jalgpall EMi, Meistrite liiga kui ka FA karikasarja finaali vilistanud kohtunik Mark Clattenburg teeb ootamatu lükke ning lahkub Inglismaa Premier League'ist Saudi Araabiasse.

Värvika vilemehe otsusest kõrberiiki kohtunike koolitajaks siirduda andis Inglismaa jalgpallikohtunike ühendus teada neljapäeval.

"Saame aru, et see on Marki jaoks erakordne võimalus ning see näitab veelkord ka seda, kui hinnas on Inglismaa kohtunikud kogu maailmas," seisis ühenduse avalduses, kus tunnustati Clattenburgi ka kui eeskujuks ja inspiratsiooniks tulevastele vilemeestele.

Uues ametis võtab ta koha üle vaat et veel tuntumalt Inglise arbiitrilt Howard Webbilt, kes ametipostilt 11 päeva varem lahkus. Saudi Araabia jalgpalliliiduga sõlmis Clattenburg esialgu aastase lepingu ning lisaks koolitamisele hakkab ta aeg-ajalt ka kohalikes kohtumistes õigust mõistma.

Inglismaa meedias spekuleeritakse, et tegu ei pruugi olla mehe lõpliku Premier League'ist lahkumisega ning mõne aja pärast võib teda taas maailma populaarseimas liigasarjas vilistamas näha.

41-aastane Clattenburg on kohtunikuna saavutanud sisuliselt kõik, mis võimalik - ainsa suure mäetipuna on veel vallutamata jalgpalli MM-finaali vilistamine. Lõppenud aastal valiti ta ka ametlikult maailma parimaks jalgpallikohtunikuks.