Lumi tekitas Tottenhami kohtumises suure kaose, kohtunik ei hiilanud nutikusega

Tottenham Hotspurs sai FA karikas Rochdale'i vastu kindla 6:1 võidu, kuid rohkem kõneainet pakkus hoopis inglastele paksu pahandust tekitanud lumi.

Nimelt tuli mängu eel värvida staadionil olevad jooned siniseks, et neid paremini näha oleks. Kuid tänu videokordustele peavad need olema valged, seetõttu tuli ruttu enne avavilet need uuesti ülevõõbata.

Hiljem said jalgpallurid aga kõvasti naerda kui niigi lumisel platsil üritas kohtunik kasutada valget spreid, et märkida murule, kust tuleb karistuslöök lüüa. Kahjuks ei olnud sellest palju kasu.