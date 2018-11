Jose Mourinho on viimase aasta jooksul kritiseerinud avalikult mitmeid oma meeskonna mängijaid, mille tõttu on meedias levinud jutud, et klubi sisekliima on keeruline.

"Minu arvates on tal mängijatega head suhted," sõnas Lukaku. "Ma ei pööra tähelepanu sellele, mis suhted Mourinhol teiste mängijatega on. Ma ei usu, et see on midagi, mis peaks mind mõjutama."

"Kui Mourinho kritiseerib mängijat, siis ta peaks tegelema sellega. Te olete täiskasvanud mehed! Tegelege probleemiga!"