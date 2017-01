Hollandi jalgpallikoondise ja Manchester Unitedi endine peatreener Louis van Gaal otsustas treenerikarjäärile joone alla tõmmata.

"Ma arvan, et ma lõpetan. Tegelikult tahtsin lõpetada juba pärast 2014. aasta MMi," rääkis 65-aastane Van Gaal, kirjutab The Sun. "Pärast Manchester Unitedit mõtlesin taas, et lõpetan, kuid hiljem muutsin selle puhkeaastaks. Kuid nüüd ma tõesti arvan, et ma ei naase enam treeneritööle."

Kogenud hollandlane lisas, et tema lõpetamisotsusele aitas kaasa ka eelmisel kuul juhtunud traagiline õnnetus perekonnas, kui ühe tema tütre abikaasa suri ootamatult.

Hollandi ajaleht De Telegraaf kirjutas, et van Gaalile pakuti ühe Araabia riigi rahvusmeeskonna poolt 3-aastast lepingut kogumaksumusega koguni 45 miljonit dollarit. Hollandlane lükkas need kuuldused ümber: "Kesk-Idas ei pakuta sellist raha. Kuid Hiinas pakutakse. Ma võiksin sinna minna, kuid ma olen endiselt siin. Minu perekonnas on liiga palju juhtunud."

Van Gaal juhendas oma eduka karjääri jooksul lisaks Hollandi koondisele ja Manchester Unitedile Amsterdami Ajaxit, Barcelonat, AZ Alkmaari ja Müncheni Bayernit.