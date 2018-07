Loris Karius: tunnen nendele inimestele kaasa, kes rõõmustavad teiste eksimuste üle

25-aastane sakslane teatas seejärel sotsiaalmeedias, et säärane kriitika ei ole õiglane.

“Tunnen nendele inimestele kaasa, kes rõõmustavad teiste õnnetuste üle. Tunnen teile kaasa,“ kirjutas ta Instagrami postituses.

“Ükskõik, mis teis sellist viha tekitab, siis ma palvetan, et see läheks üle ja teieni jõuaksid ka head asjad,“ lisas Karius.

Kariust asus viimati kaitsma ka legendaarne Madridi Reali puurilukk Iker Casillas.

Eelmise hooaja lõpus Liverpooli esiväravavahiks olnud Karius peab uuel hooajal leppima tõenäoliselt vahetusmängija rolliga, kuna Liverpool tõi 72 miljoni euro eest enda ridadesse maailma kõige kallima väravavai Alisson Beckeri.

Liverpool goalkeeper Loris Karius not happy with criticism.



This via his Instagram story after #LFC’s loss to Borussia Dortmund. #ICC2018 pic.twitter.com/rymgQ3Cg9l