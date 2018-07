Londoni Chelsea vallandas peatreeneri

Itaalia ja Inglismaa meedia kirjutavad, et Londoni Chelsea jalgpalliklubi vallandas lõpuks peatreeneri Antonio Conte.

Läbi suve on kirjutatud, et Chelsea annab Contele hundipassi, kuid seni ei ole ametlikku kinnitust veel tulnud. Nüüd kirjutab Sky Itaalia ja Inglismaa suuremad ajalehed, et Conte ja Chelsea teed on lõplikult lahku läinud. Itaallane saab lahkumishüvitisena 10 miljonit eurot.

Teadete kohaselt võtab Contelt ametikoha üle endine Napoli juhendaja Maurizio Sarri. Tiimi abitreeneriks on saamas klubi endine mängumees Gianfranco Zola.

Napoli president Aurelio De Laurentiis teatas kolmapäeval, et Chelsea on lähedal Sarri palkamisele. Napolis on praeguseks ohjad haaranud juba Carlo Ancelotti.