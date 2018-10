Londoni Chelsea legend John Terry lõpetas karjääri

"Pärast 23 suurepärast aastat jalgpallis olen otsustanud, et õige aeg on karjäär lõpetada," edastas Terry Instagrami kaudu. "14-aastaselt tegin oma elu tähtsaima ja parima otsuse ja selleks oli liitumine Chelseaga. Sõnadest ei piisa, et väljendada seda, kui palju Chelsea mulle tähendab, eriti klubi fännid."

"Me saavutasime koos palju toredaid mälestusi ja ma ei oleks seda ilma fännideta suutnud. Tahan tänada kõiki suurepäraseid meeskonnakaaslasi, treenereid ja klubi töötajaid, kellega mul oli au koos töötada ja neilt midagi õppida."

Alates juulist oli John Terry vabaagent, sest lõppes tema üheaastane leping Aston Villaga ning suvel seostati teda pikalt Moskva Spartakiga, kuid üleminek jäi katki.

John Terry veetis enne Aston Villaga liitumist 19 aastat Londoni Chelseas. Ta võitis viiel korral Premier League'i ja Inglismaa karika. 2012. aastal tuli ta Chelseaga Meistrite Liiga võitjaks. Ta jooksis Londoni klubi eest väljakule 759 korda ja lõi ka 68 väravat.

Inglismaa koondist esindas ta 78 korda ning lõi selle aja jooksul kuus väravat.