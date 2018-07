Londoni Arsenaliga liitus Uruguay koondislane

"Lucas Torreira näol oleme saanud juurde noore ja talendika mängija," sõnas klubi peatreener Unai Emery. "Ma olen rahul tema esitustega, mida ta on kahe viimase aasta jooksul näidanud Sampdoria eest. Me kõik nägime, kui hästi Torreira mängis MM-il Uruguay eest."

"Torreira on heade kogemustega noor mängija, kes soovib edasi areneda," lisas peatreener Emery.

Torreira veetis viimased kaks hooaega Itaalia klubis Sampdoria, kus temast sai klubi üks põhimängijaid.

Unai Emery käe all on Londoni Arsenal teinud sellel suvel juba neli ostu. Varasemalt liitusid klubiga Saksamaa väravavaht Bernd Leno, Šveitsi koondise keskkaitsja Stephan Lichtsteiner ja Kreeka koondislane Sokratis Papastathopoulus.

The wait is over… it's #TimeForTorreira 👍

Welcome to Arsenal, @LTorreira34 🔴 pic.twitter.com/wnUDYuDMeS— Arsenal FC (@Arsenal) July 10, 2018