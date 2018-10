Londoni Arsenali suurepärane seeria sai otsa

Luka Milivojevic viis esimese poolaja esimesel üleminutil koduväljakul mänginud Crystal Palace'i juhtima. 51. minutil suutis Granit Xhaka seisu viigistada ning 56. minutil viis Pierre-Emerick Aubameyang juba Arsenali juhtima.

Matši lõppseisu vormistati 83. minutil, kui penaltipunktilt oli taaskord täpne Milivojevic.

Kolm punkti kirjutas samal ajal aga tabelisse Londoni Chelsea, kes alistas 4:0 Burnley. Skoori tegid Alvaro Morata 22., Ross Barkley 57., Willian 62. ja Ruben Loftus-Cheek 90.+2. minutil.

Turniiritabelis on liidriks Liverpool 26 punktiga. Teine on Chelsea 24-ga. Ühe kohtumise vähem pidanud Manchester City on 23-ga kolmas. Londoni Arsenal hoiab 22 silmaga neljandat positsiooni. Ühe mängu vähem pidanud Tottenham on 21-ga viies.

Tottenham ja Manchester City kohtuvad esmaspäeva õhtul omavahel.