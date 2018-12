Liverpoolil on keskkaitsjatega kitsas käes

27-aastane Kameruni keskkaitsja vigastas mängus Napoli vastu rangluud ning viidi staadionilt otse haiglasse uuringutele. Kuna teha tuleb ka operatsioon, jääb Matip palliplatsilt eemale ligi kuueks nädalaks. Täpne vigastuspausi pikkus sõltub Liverpooli pressiteate kohaselt muidugi sellest, kuidas ravi läheb ja kaitsja taastub.

Eelmisel nädalal mängus Burnley vastu sai vigastada ka Inglismaa koondise kaitsja Joe Gomez (jalaluu). Kolmas keskkaitsja Dejan Lovren on värskelt taastunud peapõrutusest. Lisaks horvaadile on terve ka hollandlane Virgil van Dijk. ESPN-i teatel usub Liverpool, et keskkaitsja kohal on võimeline tegutsema ka suvel klubiga liitunud brasiillasest kaitsev poolkaitsja Fabinho.

Küsimärk on ka paremkaitsja Trent Alexander-Arnoldi kohal, kes vigastas Napoli mängu lõpuminutitel jalga.

Liverpooli järgmine kohtumine on juba pühapäeval kell 18 kodus Manchester Unitedi vastu. Seejärel ootavad ees mängud Wolverhamptoniga võõrsil (21.12) ja Newcastle'iga kodus (26.12) ning aasta viimases mängus võõrustatakse Londoni Arsenali (29.12). Uus aasta algab Premier League'i liidrile kohtumisega valitseva meistri Manchester City vastu (3.01), kes jääb 16 vooru järel Liverpoolist maha vaid ühe silmaga.