Liverpoolil on homme puudu neli põhikoosseisu mängijat

Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp lubas, et paneb homses Inglismaa meistriliiga mängus West Bromwichiga välja oma parima rivistuse, kuigi juba järgmise nädala keskel mängitakse Meistrite liiga poolfinaalis AS Romaga.

"Kaotasime FA Cupil West Bromwichile. Mul pole vist vaja seda meelde tuletada. Peame endast homme kõik andma, et edu saavutada," sõnas Klopp pressikonverentsil. "AS Romale hakkan mõtlema alles pärast homset mängu."

Sakslane avalikustas, et laupäeval tuleb neil läbi ajada nelja põhikoosseisu meheta. Puudu on endiselt poolkaitsjad Adam Lallana ja Emre Can, enam kui kahtlane on Nathaniel Clyne`i osalemine ning keskkaitsja Joel Matipi vigastus on nii tõsine, et tema hooaeg on juba lõppenud.

"Peame võimalikult tugeva algrivistuse väljakule saatma. Vajame punkte, et esinelikus lõpetada," lisas sakslane.