Liverpoolil on Coutinhole asendaja leitud, kuid ees seisab järgmine probleem

Thomas Lemar. Foto: VALERY HACHE, AFP/Scanpix

Inglismaa meedia kirjutab, et FC Liverpooli jalgpalliklubi on leidnud juba FC Barcelonasse siirdunud Philippe Coutinhole asendaja. Liverpool tahab meeskonda tugevdada AS Monaco 22-aastase ründava poolkaitsja Thomas Lemariga.