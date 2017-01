Ragnar Klavani koduklubi Liverpool sõlmis Brasiilia koondise ääreründaja Philippe Coutinhoga uue viieaastase lepingu, mis teeb temast enimteeniva Liverpooli mängija läbi aegade.

24-aastase palluri senine leping oleks lõppenud 2020. aastal, nüüd on ta Inglise klubiga seotud 2022. aastani. Palka hakkab brasiillane uue lepingu kohaselt teenima 200 000 naela (233 380 eurot) nädalas, mida on rohkem kui Luis Suarez omal ajal Liverpoolis sai.

Coutinho senine nädalapalk oli 100 000 naela. Daniel Sturridge ja James Milner teenivad nädalas 120 000, Klavan 55 000 naela.

Neli aastat tagasi Milano Interist Liverpooli siirdunud Coutinho vastu on viimasel ajal elavat huvi üles näidanud FC Barcelona, kellele saadeti selle lepinguga üheselt mõistetav signaal: mees pole saadaval! Coutinho kontrahtis pole väidetavalt isegi väljaostusummat kirjas.

"Sõlmisin selle uue lepingu ja jään siia veel mitmeks aastaks, kuna see on mulle suur au. See teeb mind väga rõõmsaks, sest mind ja mu perekonda võeti siin kõigi poolt juba esimesel päeval avasüli vastu. Olen sellele jalgpalliklubile kõige eest tänulik. Tunneme perega end siin linnas koduselt. See on väga tähtis päev nii mulle, mu naisele kui ka tütrele," rääkis Coutinho klubi pressiteate vahendusel.

Daily Maili teatel ootavad uued lepingud Liverpoolis järgmisena ees Adam Lallanat ja Dejan Lovrenit, kellest praeguste lepingute kohaselt kahe aasta pärast vabaagendid saavad.