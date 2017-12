Liverpooli viimase aja edu saladus: Klopp näitas mängijatele õudusfilmi

Liverpooli jalgpalliklubi hollandlasest poolkaitsja Georginio Wijnaldum avaldas, mis peitub meeskonna viimase aja rõõmsa seeria taga.

Pärast 22. oktoobril Tottenhamilt saadud 1:4 "kolakat" pole kaotust tunnistatud kuues Premier League'i mängus järjest ning viiki on neist mängitud vaid üks kohtumine, kolm vooru tagasi tiitlikaitsja Chelseaga. Kui siia lisada Meistrite liiga mängud, on viimasest üheksast matšist võidetud seitse. Euromängudest lisandub juurde viik võõrsil Sevillaga.

"Selles ruumis oli tol päeval väga valus istuda," meenutas Wijnaldum Daily Maili intervjuus päeva, mil peatreener Jürgen Klopp näitas mängijatele Tottenhami kohtumise kordust. "Valus oli vaadata, kuidas me kaitsesime. Kuid see, mida ta näitas, oli tõde ning meil oli vaja peeglisse vaadata. Hea, et me sellest õppisime. Seda ei juhtu enam."

Veel avaldas Wijnaldum, et ta vabal ajal ta üldse jalgpalli ei vaata. Tuleval suvel Venemaal toimuva MM-finaalturniiri ajal seisab tema teler kinni või tulevad sealt hoopis muud põnevad saated, sest Holland Venemaale ju ei pääsenud.

"Mul on imelik ennast telerist vaadata. Ma ei vaata tegelikult üldse eriti palju jalgpalli," sõnas ta.

Liverpooli järgmine mäng on juba homme, kui kell 16.15 võetakse koduplatsil vastu linnarivaal Everton. "See on Evertoni hooaja tähtsaim mäng. Meile on see üks suuremaid mänge," arvas Wijnaldum.

Liverpool hoiab liigatabelis 29 punktiga neljandat kohta. Chelsea on nende ees kolme, Manchester United kuue ja Manchester City 14 punkti kaugusel.