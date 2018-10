Liverpooli väravavaht meedia spekulatsioonidest: täielik jamps!

Loris Karius Foto: Matt McNulty, Sportimage/PA Images/Scanpix

Liverpooli jalgpalliklubi väravavaht Loris Karius, kes on hetkel laenul Besiktases, nimetas meedias avaldatud spekulatsioone, et ta on Türgi klubist lahkumas, täielikuks jamaks.