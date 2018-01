Liverpooli väljaanded valisid Klavani võidumängu parimaks

Eile õhtul Inglismaa jalgpalliliigas Burnley vastu lisaminutitel 2:1 võiduvärava löönud Ragnar Klavan valiti Liverpooli parimaks mängijaks nii fänniportaal This is Anfieldi kui ajalehe Liverpool Echo poolt.

This is Anfield andis Klavanile kümne palli süsteemis hindeks 7,5 ning kirjutas eestlase mängu kohta: "Võiduvärav oli teenitud tasu hea mängu eest ja suhkruglasuur tordil. Tegi teisel poolajal ühe väga olulise puute, kui lükkas palli nurgalöögiks. See oli hetk, kus oleks võinud kergelt ka omavärav sündida. Andis mitmeid häid sööte ette, kuid kaotas viigivärava puhul õhuvõitluse, mis viis Sam Vokesi tabamuseni. Parandas hiljem selle eksimuse võiduväravaga, kui kindlustas, et Lovreni löök lendas väravasse."

Sama kõrge hinde (7,5) said ka avavärava löönud Sadio Mane ja poolkaitsja Emre Can, ent mängu parimaks hinnati ikkagi Klavan.



Liverpool Echo andis Klavanile hindeks 8 (sama kõrge hinnangu teenis veel ka Lovren). "Oli eelmisel hooajal samas mängus hädas, kuid sai seekord paremini hakkama. Tema ja Lovren näitasid rasketes tingimustes head mängu. Kaotas küll viigivärava puhul õhuvõitluse, kuid lõi siis võiduvärava," kirjutati eestlase kohta.