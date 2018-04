Liverpooli tähele anti 10 päeva aega, et enda tuleviku osas selgusele jõuda

24-aastasel Saksamaa jalgpallikoondislasel Emre Can'il on käsil lepingu viimane aasta FC Liverpooliga. Can'i edasine saatus on praeguse seisuga lahtine.

Can'i on juba pikka aega seostatud Torino Juventusega, kuid midagi kindlat ei ole veel kokku lepitud. Nüüd kirjutab Itaalia väljaanne Tuttosport, et Juventuse kannatus hakkab katkema. Itaallaste teatel andis Juventus nüüd Can'ile kümme päeva aega, et oma tuleviku osas selgusele jõuda.

“Tahame asjas järgmise kümne päeva jooksul selgusele jõuda,“ teatas Juventuse tegevjuht Beppe Marotta väljaande vahendusel. Kui Can kümne päeva jooksul Juventusele nõusolekut ei anna, siis hakkab Juventus otsima hoopis kedagi uut.

Miks on Juventusel nüüd järsku kiire hakanud? La Repubblica teatel on Can'i vastu hakanud huvi tundma ka Müncheni Bayern ja Madridi Real ning see on teinud Juventuse närviliseks.

Itaalia väljaannete teatel ei ole kõik veel kadunud ka FC Liverpooli jaoks ning edukas hooaja lõpp ning korralik rahaline pakkumine võivad Saksamaa koondislase veel Inglismaale jätta.