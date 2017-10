Liverpooli tabas ränk hoop: Coutinho pikemaks ajaks vigastusega väljas

Ragnar Klavani koduklubi Liverpool peab homsel Premier League'i mängul Huddersfieldiga hakkama saama brasiillasest staarründaja Philippe Coutinhota.

Liverpooli fännid võisid muretseda juba eile, sest Coutinhot polnud treeningkompleksi läheduses näha, samal ajal kui teistest põhimängijatest ohtrasti pilte klõpsiti ja Klavan oma Mercedese lahtise esipampriga pilke püüdis.

Täna kinnitati, et FC Barcelona huviorbiidis olev brasiillane jääb homsest mängust eemale vigastuse tõttu. Samuti on kahtluse all tema osalemine Meistrite liiga mängus Mariboriga ja järgmises liigamängus West Hamiga.

Brasiilia koondislane vigastas The Times'i teatel reie lähedajalihast ning läheb alles uuringutele.

Viimati 1971/1972. aasta hooajal Anfieldi staadionil mänginud Huddersfield üllatas eelmises voorus Manchester Unitedi 2:1 võiduga. Üheksast mängust on neil 12 punkti (3 võitu, 3 viiki, 3 kaotust), mis annavad tabelis 11. koha. Ühe silma rohkem teeninud (3 võitu, 4 viiki, 2 kaotust) on üheksas.

Huddersfieldi juhendab Jürgen Kloppi pulma isamees, Saksa-USA päritolu Dawid Wagner, kes oli ka Dortmundi Borussia duubelmeeskonna treener, kui Klopp selles Saksa suurklubis vägesid juhatas.