Liverpooli suurim staar paneb oma raha mängu, et FC Barcelonaga liituda

Jaanuar on käes ja koos sellega ka järjekordsed suured spekulatsioonid jalgpalli üleminekuturul. Taas on hoo üles saanud jutud, et Philippe Coutinho siirdub nüüd FC Barcelonasse. Suvel lükkas Liverpool kolm Barcelona pakkumist tagasi, kuid Hispaania meedia teatel saab üleminek nüüd teoks.

Ajaleht Sport kirjutab, et Liverpool tahab 25-aastase brasiillase eest saada 160 miljonit eurot. Kuna Barcelona ei ole valmis aga nii palju maksma, siis on mängu astunud ka Coutinho ise. Väidetavalt paneb brasiillane mängu 15 miljonit eurot oma raha, et üleminek ikkagi teoks saaks. Vastava infoga tuli esimesena lagedale Hispaania ajaleht Mundo Deportivo. Just nimetatud summa jääb lahutama Barcelona maksimaalset pakkumist ja Liverpooli kõige madalamat küsitavat hinda.

Ajaleht Sport teatabki, et nüüdseks olevat kokkulepe FC Barcelona ja FC Liverpooli vahel saavutatud. Väidetavalt on kõik juba kokku lepitud ning puudu on ainult viimased allkirjad.

Suvel nõudis Liverpool Coutinho eest veel 135 miljonit eurot, kuid toona ei olnud Barcelona valmis antud summat maksma. Nagu näha, siis nüüdseks on hind veelgi tõusnud.

Mundo Deportivo teatel tegi Coutinho ostmiseks pakkumise ka PSG ning Madridi Real ja mõlemad on valmis pakkuma suuremat palka, kui ta hakkaks saama Barcelonas. Barcelonale ulatab siinkohal abikäes sporditarvetefirma Nike, kes annab brasiillasele senisest parema sponsorlepingu.