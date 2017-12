Liverpooli suur sihtmärk on jaanuaris teel hoopis ManCity'sse

Liverpooli jalgpalliklubi on pikalt jahtinud Southamptoni keskkaitsjat Virgil van Dijki. Nüüd tundub, et Hollandi koondislane on hoopis siirdumas Manchester City'sse.

Premier League'i teist mängudevooru järjest jäeti van Dijk Southamptoni mängupäeva koosseisust välja ja kuulujutud koguvad seepeale aina enam hoogu.

Van Dijk andis suvel klubis sisse avalduse tööandja vahetamiseks, kuid lõpuks pidi Liverpool esinema avaliku vabandusega, kuna nad olid liiga ennatlikult asunud keskkaitsjaga läbirääkimisi pidama. Tehingust seejärel asja ei saanud, kuid läbi sügise on van Dijki Liverpooliga seostatud.

Nüüd kirjutab Inglismaa meedia aina kindlamalt, et keskkaitsja on jaanuaris liitumas hoopis Inglismaa meistrivõistluste kindla liidri Manchester City'ga. Seejuures on City valmis mängumehe eest maksma kuni 70 miljonit eurot.

City vajab kaitseliini täiendust, kuna klubi kapten Vincent Kompany on regulaarselt hädas traumadega. Vigastusega on praegu kimpus ka muidu põhiraskust kandev John Stones. Nii on keskkaitsjatest praegu põhivalikus Nicolas Otamendi ning Eliaquim Mangala.