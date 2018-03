Liverpooli superäss Mo Salah võib saada suvel maailma kõige kallimaks jalgpalluriks. Huvi tunnevad Real, PSG ja Barcelona

Suvisel jalgpallituru üleminekuaknal võib kõige kuumemaks nimeks osutuda FC Liverpooli egiptlasest ründeäss Mo Salah. 25-aastase Salah eest tuleks väidetavalt lauale laduda maailmarekordiline summa.

Hispaania väljaanne Don Balon ja veel mõned Inglismaa ajalehed kirjutavad, et Salah teenete vastu on eelkõige huvi tundmas Madridi Real. Don Balon teatab, et Salah liitumisele on oma õnnistuse andnud juba ka Cristiano Ronaldo ise.

Briti meedia teatel vahetaks Salah suvel klubi ainult maailmarekordilise summa eest. Kui PSG maksis eelmisel aastal Neymari eest 222 miljonit eurot, siis nüüd tuleks Salah eest väidetavalt lauale laduda 230 miljonit eurot.

Hispaania meedia teatel ei ole Real aga ainus huviline. Lisaks soovivad egiptlast palgata ka PSG ning FC Barcelona.