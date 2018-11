Liverpooli staarründajal lasub kihlveopettuse kahtlus

29-aastane Inglise ründaja on BBC teatel rikkunud kahte reeglit. Esimene neist puudutab jalgpallitulemustele panustamist ja teine jalgpallialase informatsiooni jagamist, mis on tema positsioonist tulenevalt teada vaid kitsale ringile ega ole avalikult saadav. Uurimine puudutab selle aasta jaanuarikuu perioodi.

"Daniel on kogu selle protsessi jooksul teinud täielikult koostööd ja kinnitanud ka klubile, et ta jätkab seda. Ühtlasi on ta kategooriliselt eitanud jalgpallitulemustele panustamist," ütles Liverpooli pressiesindaja.

"Nagu sellise juhtumi puhul ikka, ootame me ära protsessi lõpu, enne kui rohkem kommentaare jagame."

Sturridge'il on aega süüdistustele vastata teisipäeva kella 18-ni.

2013. aastal Chelseast Liverpooli siirdunud Sturridge veetis eelmise hooaja teise poole laenul West Bromwichi juures, kellega ta liitus 29. jaanuaril. Inglismaa koondises on ta pidanud 26 kohtumist, viimati 2017. aastal Leedu vastu.