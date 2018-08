Liverpooli ründetäht: lükkasin Manchester Unitedi pakkumise tagasi

Senegali koondislane esindas aastatel 2014-2016 Southamptoni klubi. Toona tundis tema vastu suurt huvi lisaks teistele Manchester United.

"Ma ei suutnud ausalt uskuda seda, kes minu vastu huvi tunnevad," sõnas 26-aastane Mane. "Mitmed meeskonnad soovisid mind. Nende hulgas oli Manchester United, kuid see oli minu jaoks vale koht, kuhu siirduda."

"Ma rääkisin isegi toonase Manchester Unitedi peatreeneri Louis Van Gaaliga ja nad tegid mulle pakkumise. See polnud minu jaoks õige klubi ega õige moment. Mängija peab tundma, et klubi, peatreener ja aeg on sobivad."

2016. aastast saadik Liverpooli ridades olev Mane on löönud 76 mänguga 36 väravat.