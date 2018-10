Liverpooli ründetäht käis operatsioonil

Liverpool ei täpsustanud, kui pikalt Mane väljakult eemale jääb ning kas ründaja saab mängida laupäevases Premier League'i kohtumises Huddersfield Towni vastu.

"Liverpooli jalgpalliklubi saab kinnitada, et Sadio Mane käis operatsioonil, et ravida käevigastust, mille ta sai Senegali koondist esindades," seisis klubi teates. "Mane operatsioon möödus edukalt ning me jälgime tema paranemist Premier League'i kohtumise eel Huddersfieldi Towni vastu."

Lisaks Manele said Liverpooli mängijatest koondisepausi ajal vigastada veel Mohamed Salah, Virgil van Dijk ning Naby Keita. Salah'i ja Keita osalemine Huddersfieldi vastu on samuti kahtluse all. Viimaste teadete kohaselt peaks van Dijk kohtumise ajaks ribivigastusest paranema.