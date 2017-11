Liverpooli portaal: keskkaitsepaari Klavan-Matip ei tohiks lõhkuda

Liverpooli jalgpalliklubi tegemisi kajastav portaal This is Anfield on palju internetiruumi kulutanud keskkaitsjate Ragnar Klavani ja Dejan Lovreni võrdlemisele, leides, et eestlast ei tasuks hetkel algkoosseisust kõrvale heita.

Liverpooli laupäevase kohtumise eesl Southamptoniga on paslik taas küsida, kas Jürgen Klopp peaks keskkaitsepaarina lahingusse saatma Joel Matip - Klavani või Matip - Loveni.

This is Anfield vastab: "Lovren on paberil Klavanist parem keskkaitsja, kuid jalgpalli ei mängita paberil ning ühe indiviidi mõju meeskonnale tuleks samuti arvesse võtta. Matipil tundub olevat Klavani kõrval mugavam mängida. Ta teeb siis vähem vigu ning Liverpool on viimaste nädalate keskkaitspaariga olnud vastupidavam. Seega, milleks seda partnerlust lõhkuda?"

Lovrenile, keda on viimasel ajal vaevanud vigastused, pannakse kõige rohkem süüks 22. oktoobril toimunud 1:4 kaotusmängu Tottenhamile, kus ta mitmete eksimuste järel juba 31. minutil Alex Oxlade-Chamberlaini vastu välja vahetati.

Mängus Huddersfield Towni vastu langes ta ansamblist välja vahetult enne lahtilööki ning tema puudumisel on Klavan ja Matip kolme mänguga sisse lasknud vaid ühe värava.

Portaal märgib muidugi ära, et ka Klavani esitused on kõikunud üles-alla. Kõige mannetumalt mänginud Klavan Manchester City vastu 9. septembril, kui vastu tuli võtta 0:5 kaotus, kuid taolises hävingus ei saa mõistagi ainult eestlase otsa vaadata. Ära on toodud ka väiksemad eksimused Huddersfieldi ja Crystal Palace'i vastu.

"Teiste meeskondade jaoks piisaks nendest eksimustest, et Klavan põhikoosseisust välja arvata, eriti arvestades, et teda peetakse eelkõige varukeskkaitsjaks. Kuid Liverpooli pole kaitsekolmandikul just kvaliteediga õnnistatud," kirjutab väljaanne.

Kui Klavanile anti selleks koondiseaknaks Martin Reimi poolt puhkust, siis Lovren tegi kaasa mõlemas MM-valikturniiri play-off mängus Kreeka vastu ja aitas oma koondise 2018. aasta finaalturniirile.

Mäng Southamptoni vastu toimub 18. novembril kell 17. Järgmisel teisipäeval sõidab Liverpool juba Meistrite liiga mänguks külla Sevillale.

Klavani leivaisa on 11 vooru järel liigatabelis 19 punktiga viiendal kohal. Neljandal kohal asuv Chelsea jääb kolme ja Tottenham nelja punkti ulatusse.