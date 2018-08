Liverpooli poolkaitsja: meil on kõik olemas, et tiitleid võita

Ragnar Klavani koduklubi FC Liverpooli poolkaitsja Adam Lallana sõnul on meeskond valmis, et hakata uuel hooajal tiitleid võitma.

"Mul on hea meel olla sellises tippklubi nagu Liverpool, mis hakkab järgmisel hooajal tiitlite eest võitlema," sõnas Lallana. "Tahaks klubiga veel ühe sammu edasi liikuda. Me oleme jõudnud mitmel korral finaali, kuid võit pole koju tulnud. See peab muutuma."

"Meil on kõik vajalik olemas," lisas 30-aastane poolkaitsja. "Oleme saanud juurde palju kogemusi ning häid mängijaid ja märgid uueks aastaks on head."

Liverpool on sellel suvel kulutanud juba üle 190 miljoni euro. Klubiga on liitunud poolkaitsjad Naby Keita ja Fabinho, ääreründaja Xherdan Shaqiri ning väravavaht Alisson Becker.

Liverpooli jaoks algab Premier League 12. augustil, kui vastamisi minnakse West Ham Unitediga.