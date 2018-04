Liverpooli põhimehe jaoks on hooaeg lõppenud

Tänavu Liverpooli jalgpalliklubis kandvat rolli mänginud ja 33 matšiga kokku kuus väravat löönud poolkaitsja Emre Can sel hooajal enam platsile ei tule, kinnitas peatreener Jürgen Klopp Sky Germany`le.

Can vigastas eelmisel kuul selga ning pidi Saksamaa koondise kontrollmängudest eemale jääma.

Kui pärast Meistrite liiga veerandfinaali avamängu ütles Klopp, et Can naaseb varsti vigastuspausilt, siis nüüd kinnitas sakslane, et poolkaitsja tagasitulek lükkub siiski edasi. Klopp avalikustas Sky Germany`le, et Cani tänavu enam vutiväljakul ei näe.

Kuna 24-aastase sakslase leping lõpeb tänavuse hooajaga ja ta pole siiani nõustunud uut kontrahti allkirjastama, võib tema viimane matš Liverpoolis juba mängitud olla.

Liverpool kohtub täna õhtul Meistrite liiga veerandfinaali kordusmängus Manchester Cityga. Avakohtumise kodus suutis Liverpool võita 3:0.