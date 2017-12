Liverpooli peatreener Jürgen Klopp kiidab Ragnar Klavanit

Liverpooli jalgpalliklubi megatehingu valguses on Inglise meedias jututeemaks võetud klubi keskkaitsjate roll ning arutletud teemal, milliseks kujundab Virgil van Dijki lisandumine ülejäänud rollijaotuse.

Väljaanne DailyStar on saanud Jürgen Kloppiga konkreetselt jutule Ragnar Klavani osas. Sakslasest peatreener ei anna ühestki otsast vihjet, et eestlane jääb nüüdsest pingiotsale istuma. Pigem vastupidi. Jutust kumab välja kiitust ja lootust, et küll Klavan saab ka uues olukorras omad võimalused.

"Klavan on ideaalne eeskuju igale mängijale, talle meeldib olla Liverpoolis," alustab Klopp. "Ta on hetkel suurepärases vormis ja see on meile väga, väga tähtis. Nii Matipil kui Lovrenil on olnud väiksemaid vigastusi ja oli väga oluline, et Klavan suutis esile tõusta. Ta peab olema enesekindlam. Tema oskuste juures peab ta olema enesekindlam, me töötame selle kallal."

2016. aasta suvel 4,2 miljoni naelsterlingi eest Augsburgist soetatud Klavan on viimases viies liigamängus kuulunud Liverpooli algkoosseisu. Kolmes mängus on suudetud taga hoida null. Jaanuari algul liitub meeskonnaga Southamptonist 75 miljoni naela eest ostetud hollandlane Virgil van Dijk. Eeldatavalt saab uuest lisandujast üks kahest põhikeskkaitsjast. Matip, Lovren ja Klavan on kandidaadid teisele kohale. Liverpooli keskkaitses peaks nüüd olema piisavalt sügavust.