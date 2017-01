Ragnar Klavaniga viimastes Liverpooli mängudes koos keskkaitses pallinud Dejan Lovreni endine kamraad Southamptonist, portugallane Jose Fonte andis klubi juhtkonnale teada, et nõuab enda müümist.

33-aastane Fonte mängis koos Lovreniga Southamptonis hooajal 2013/14, mil neist sai üks Premier League'i parimaid keskkaitsepaare. Nüüd on Fonte aga uut klubi otsimas, kusjuures varem on meest just Liverpooliga seostatud.

Fonte nõudmise põhjuseks on see, et Southampton ei paku mehe sõnul talle uut lepingut, kirjutab BBC. Klubi esindajad väidavad, et pakkumine küll tehti, kuid Fonte agendi sõnul oli see palluri praegusest lepingust tunduvalt kehvemate tingimustega.

Hiljuti ületasid Fonte ja Lovren uudiskünnise oma Instagramis tehtud kommentaaridega, kus Lovren kirjutas muuhulgas portugallasele: "Loodan, et näeme varsti - tead küll, kus."

Alles 30-aastaselt koondisedebüüdi teinud Fonte tuli möödunud suvel Portugali ridades Euroopa meistriks.