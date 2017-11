Liverpooli meedia jäi Klavaniga rahule, kuid avaldati ka tulevikuks soovitus

Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan kuulus kolmandat kohtumist järjest FC Liverpooli algkoosseisu ning aitas meeskonna taaskord võidule. Seekord alistati 4:1 West Ham. Liverpooli meedia jäi üldjoones samuti eestlase esitusega rahule.

Klavan on osalenud kolmes matšis järjest ning nende kohtumiste üldskoor on Liverpooli kasuks 10:1. Siiski tehti Liverpooli meedias taaskord vihjeid selles suunas, et keskkaitsesse oleks vaja juurde tuua täiendusi.

Nii Liverpool Echo kui ka This Is Anfield andsid eestlasest keskkaitsjale hindeks 6. Värava löönud Klavani keskkaitsepartner Joel Matip sai esimese käest 6 ja teiselt 7. Kaitsjatest sai Joe Gomez 5 ja 6 ning Alberto Moreno 7 ja 7.

“Kosus pärast rabedat algust. Teisel poolajal sattus aga segadusse. Ta ei ole pikas plaanis meeskonna jaoks lahendus,“ vihjati Liverpool Echos, et üleminekuperioodil tuleks keskkaitsjate osakonda täiendada. “Samas on tema algkoosseisu edutamise järel teenitud kolm võitu järjest.“

“Sarnaselt eelmisele liigamängule oli tema algus rabe, kuid kohtumise edenedes läks tema esitus paremaks. Tema söödud olid lihtsad ja täpsed. Seitsmest pikast söödust leidsid neli sihtpunkti. Üldiselt oli tal vaikne tööpäev. Tema keskkaitsepartner sai kõrgema hinde ainult seetõttu, et ta lõi värava,“ kirjutati omakorda This Is Anfield veergudel.