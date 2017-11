Liverpooli mängijatel on telefonis äpp, mis on mitmetele palluritele juba trahve kaasa toonud

Foto: MATTHEW CHILDS, Action Images via Reuters

Sadio Mane on äpi tõttu juba korduvalt trahvi saanud

Ragnar Klavani koduklubi Liverpooli väravavaht Simon Mignolet rääkis raadiosaates Soccer AM, et kõigil klubi mängijatel peab telefonis olema äpp, kuhu sisestatakse iga päev erinevaid andmeid.

"Peame äpis igal hommikul sisestama selle, kui palju me magasime, kui kvaliteetne meie uni oli ja kui hästi me end enne treeninguid tunneme," rääkis Mignolet, avaldades, et kui mängija unustab kohustust täita, ootab teda trahv.

"Kõige rohkem on ilmselt trahvi saanud Trent Alexander-Arnold ja Sadio Mane - nad unustavad pidevalt seda teha!"