Liverpooli linnapea pöördus staarmängija klubivahetuse tõttu politseisse

Livervpooli linnapea Joe Anderson on teada tuntud Evertoni jalgpalliklubi poolehoidja ning võtnud staarpoolkaitsja Ross Barkley hiljutise lahkumise Londoni Chelseasse oma südameasjaks.

Daily Mail kirjutab, et Anderson võttis Barkley asjus ühendust politseiga ning kirjutas juhtunust ka Inglise vutiliidule (FA), kuna talle näib, et 15 miljonit naelsterlingit ja sellega koos tema lemmikklubi mängija vahetasid omanikku pettuse tagajärjel.

Anderson väitis sotsiaalmeedias, et Chelsea on tahtlikult üritanud mängija üleminekusummat maha tõmmata. Tema algseks ostusummaks väideti augustis olevat 35 miljonit naela. Toona jäi üleminek katki, sest Barkley olevat saanud vigastada.

Seejuures loobus Londoni klubi ostusoovist Andersoni sõnul vähem kui tund aega enne üleminekuakna sulgumist ehk nagu toona Delfigi raporteeris, taganes Inglismaa koondislane klubivahetussoovist keset uue klubi arstlikku ülevaatust.

Tehing äratati nüüd, jaanuaris uuesti ellu ja viidi lõpule, kuid olukorras, kus poolkaitsja leping Evertoniga tuleval suvel nagunii läbi oleks saamas, võis Chelsea ta endale saada juba palju soodsama hinnaga.

"Mulle tundub, et avaliku arvamuse kohaselt on toimunud kokkumäng. Isegi, kui see nii pole, peaks olema teie huvides, et seda vähemalt uuritaks, näitamaks fännidele, et üleminekuid monitooritakse tulevikus tähelepanelikumalt ning keegi ei lõika asjadest ebaseaduslikult kasu. Olen antud asjaolude üle niivõrd mures, et ma palun politseijõududel vaadata, kas toime pole pandud pettust," ütles linnapea FA-le saadetud kirjas, mille avaldas väljaanne Liverpool Echo.

"Kui tehing esimest korda katki jäi, teatas Rossi agent, et tal oli reie tagalihase vigastus ning ta peab tervist taastama ja jaanuarikuiseid valikuid kaaluma. Pärast seda pole Ross Barkley Evertoni eest mänginud ühtegi minutit. Põhjenduseks on toodud kubemelihase venitus. Vaid mõni tund pärast jaanuarikuise akna avanemist pani Chelsea lauale 20 miljonit väiksema pakkumise kui neli kuud tagasi - see teeb tema väärtuse kahanemiseks rohkem kui miljon naela nädalas. Parimal juhul väljendab see Evertoni poolt väga halba tehingut, hullemal juhul võib seda vaadata kui teadlikku katset mängija väärtust üleminekuturul maha tõmmata, et sellest lõikaksid kasu mängija, tema agent ja teda ostev klubi," lisas Anderson.