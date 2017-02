Liverpooli jalgpallilegend Jamie Carragher kirjutas ajalehe Daily Maili kolumnis, et Arsenali 1:5 allajäämine Müncheni Bayernile peaks tähendama seda, et Arsenali peatreener Arsene Wenger lahkub lõpuks ametist.

"Kas maja kukub kokku, kui Wenger lahkub? Ei. Arsenal võitis tiitleid ka enne teda ja võidab ka tulevikus ilma temata," kirjutas Carragher.

Carragher vihjas sellele, et Arsenal tuli Inglise meistriks nii 1989. ja 1991. aastal, võitis 1993. aastal nii FA Cupi kui Inglise liigakarika ning krooniti 1994. aastal Euroopa karikavõitjaks. Wengeri ametiaeg hakkas 1996. aastast.



"Minu arvates vajab Arsenal kirurgilist sekkumist. Klubi kisendab uute ideede järele. Ja see pole üldse oluline, et kõik suured nimed – Guardiola, Mourinho, Klopp ja Conte – on mujal ametis. Varem kui Arsenal vajas revolutsiooni, toodi treeneriks keegi tundmatu Arsene Wenger Jaapanist," lisas Carragher.

Wenger juhendas teatavasti enne Arsenali siirdumist jaapanlaste klubi Nagoya Grampus Eighti.