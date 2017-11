Liverpooli läbi aegade kallim mängija jäi vahele võltsitud autojuhilubadega

Käesoleval hooajal Saksamaa Bundesligas RB Leipzig meeskonda esindav Keita üritas Guineas välja antud autojuhilubasid vahetada Euroopa Liidus kehtivate juhilubade vastu. Rutiinse kontrolli käigus selgus, et Keita autojuhiload on võltsitud.

Liverpool maksis suvel Keita mängijaõiguste eest 48 miljonit eurot, mis märgib klubi jaoks rekordilist üleminekut. Guinea koondise 22-aastane poolkaitsja liitub Liverpooliga eeloleval suvel.

