Liverpooli laatsaret täienes veel ühe võtmemängija võrra

Eile Meistrite liigas Maribori vastu 3:0 võidu saanud Liverpooli jalgpalliklubi sai vigastatute nimekirja juurde poolkaitsja Georginio Wijnaldumi.

Nädalavahetusel ees ootavast Premier League'i mängust West Hamiga jääb kindlasti eemale ka staarründaja Philippe Coutinho, kes paraneb reie lähendajalihase traumast.

Hollandi koondislane Wijnaldum nihestas hüppeliigest juba eilse mängu esimesel veerandtunnil, mistõttu pidi varakult vahetusest sekkuma Jordan Henderson.

"Wijnaldum sai vigastuse, mille tõsidust ma veel ei tea, aga hüppeliiges on juba paistes ning see ei ole hea märk," ütles Liverpooli peatreener Jürgen Klopp pressikonverentsil.

Lisaks avaldas Klopp, et West Hami vastu on lootust platsile pääseda Horvaatia keskkaitsjal Dejan Lovrenil, mis on jällegi paha uudis Ragnar Klavanile.

"Ma ei usu, et Phil (Philippe Coutinho - toim) mängib, kuid Dejani puhul peame veel vaatama. Kui Gini (Wijnaldum) on väljas, siis äkki juhtub ime ja Phil saab terveks," lisas sakslane. "Hetkel ma siiski ei usu, et see juhtub."

Liverpool hoiab Meistrite liigas oma alagrupis 8 punktiga Sevilla (7) ees esikohta. Moskva Spartakil on 5 ja edasipääsulootused minetanud Mariboril 1 punkt. Inglise liigas asub Liverpool kümne vooru järel 16 punktiga (4 võitu, 4 viiki, 2 kaotust) kuuendat kohta. Nende laupäevane vastane (kell 19.30) West Ham United on 9 silmaga 16.